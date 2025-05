Lazio, stasera incontro con Sarri: pronta la proposta contrattuale, i dettagli

vedi letture

La Lazio vuole riportare sulla sua panchina Maurizio Sarri e quella di oggi, in tal senso, potrebbe rivelarsi anche una giornata decisiva. Secondo quanto riportato da TMW, questa sera ci sarà un incontro a Roma tra i rappresentanti della Lazio e quelli di mister Maurizio Sarri, con la presentazione ufficiale dell'offerta di contratto da parte del club capitolino in maglia biancoiceleste. Una proposta che sarà vicina ai 3 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, per due anni.

Un accordo fino al 30 giugno 2027 da irrobustire anche con l'inserimento di un'opzione annuale per portarlo avanti fino al 2028. Nel corso del summit di questa sera, tra l'altro, si parlerà anche di garanzie tecniche in chiave mercato, aspetto sul quale Sarri è sempre molto attento prima di accettare un progetto.