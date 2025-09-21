Lazio-Roma, decide l'uomo del destino: 1-0 giallorosso con Lorenzo Pellegrini

È una rete di Lorenzo Pellegrini sul finire del primo tempo a decidere il derby di Roma tra la Lazio e i giallorossi allenati da Gian Piero Gasperini. Una partita come sempre tesissima e senza esclusione di colpi con un'espulsione per Belahyane, che nel finale pianta i tacchetti sul polpaccio di Kone.

Alla fine la spunta la Roma proprio con l'uomo che questo derby non doveva giocarlo dopo un'estate da separato in casa, con la società che gli aveva chiesto l'addio e la piazza che era pronta a salutarlo. Invece, complice l'infortunio di Dybala, Gasperini punta proprio su Pellegrini che non tradisce e segna il suo quarto gol in un derby. Nel finale un palo clamoroso di Cataldi al 95' e un'altra espulsione per proteste di Guendouzi. I tre punti alla fine vanno ai giallorossi che salgono così a 9 punti, mentre la Lazio di Sarri resta a 3.