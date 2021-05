LAZIO-GENOA, La rimonta rossoblu non basta: è 4-3

Nonostante il forcing finale il Genoa perde a Roma contro una Lazio che per gran parte del match era stata in controllo. Un primo tempo dominato si era concluso sul 2-0 grazie a Correa ed Immobile, poi ad inizio secondo tempo l'autogol di Marusic sembra riaprire la partita. Da lì la Lazio dilaga: 4-1 grazie ancora a Correa e a Luis Alberto, con numerose altre occasioni per i biancocelesti. Un rigore guadagnato da Badelj però fa vacillare la Lazio, perché Scamacca fa gol e dopo 40 secondi Shomurodov fa 4-3.Sarà il risultato finale, con il Genoa che prova ad attaccare ma non impensierisce Reina.