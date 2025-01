LAZIO-FIORENTINA, Precedenti e come arrivano alla sfida

Fonte: Tuttomercatoweb

Domani sera alle 20.45 all'Olimpico andrà in scena la 167 sfida tra Lazio e Fiorentina. Il bilancio è nettamente a favore della Lazio con 68 vittorie contro le 54 della Fiorentina. 44 i pareggi. Gli ultimi 9 anni all'Olimpico sono un dominio biancoceleste: 7 vittorie e 2 pareggi col risultato finale di 1-0 che si è verificato in 4 occasioni, 2 volte 2-1 e 1-1 e una volta 3-1. L'ultima gioia viola è datata 15 maggio 2016, un netto 2-4 con Matias Vecino mattatore: l'uruguayano, oggi alla Lazio, allora vestiva la maglia della Fiorentina e segnò una doppietta.

Il successo della Lazio a Verona pone fine a una sequenza di tre partite senza vittorie, tra cui il doloroso derby perso contro la Roma. La squadra di Baroni ultimamente rende meglio in trasferta: l'ultimo successo casalingo in campionato risale addirittura al 24 novembre, 3-0 contro il Bologna. Poi un terribile ko tennistico contro l'Inter (unica gara interna in cui non ha segnato) e i due pareggi contro Atalanta e Como. La Fiorentina nelle ultime sei partite ha raccolto la miseria di due punti e ha sempre subito almeno un gol. Viola che dal 20 ottobre al 24 novembre aveva vinto 4 gare esterne di fila senza subire gol, ma che successivamente è incappata in tre trasferte negative, con un solo punto conquistato, sul campo della Juventus.