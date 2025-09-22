Lazio, che guaio con Rovella: sarà costretto a un'operazione e allo stop

L'intervento come via di uscita: il Messaggero di oggi spiega la situazione che riguarda Nicolò Rovella dopo i recenti guai fisici. Il regista ha un ispessimento di due millimetri nella zona inguinale ("Groin Pain Syndrome", spiega il quotidiano), lo stesso problema pubalgico risolto da Zaccagni il 24 giugno scorso. Nicolò ha già fatto un consulto e ricevuto lo stesso triste responso: prima o poi dovrà operarsi e inserire una retina sul pube, bisogna solo decidere quando.

A Formello riflettono, non solo sul regista, ma su chi schierare a centrocampo a Genova lunedì prossimo. Al momento Cataldi è l'unico mediano rimasto. Dele-Bashiru era già affaticato ed è uscito al 12' dal derby con la borsa del ghiaccio sul flessore destro (si teme lo stiramento). Guendouzi e Belahyane hanno rimediato due rossi ingenui e per la prossima non ci saranno, Vecino è ancora out.