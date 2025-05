Lazio-Baroni, dopo l'eliminazione dall'Europa si va verso l'addio

Il ko in casa con il Lecce e l'eliminazione dall'Europa in casa Lazio potrebbe portare al divorzio con l'allenatore Marco Baroni. Secondo Sky le parti, che devono ancora incontrarsi per parlare del futuro, sembrano sempre più distanti e la sensazione raccontata dall'emittente si va verso il divorzio.