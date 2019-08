Conferme dal Brasile sul possibile trasferimento di Mario Balotelli al Flamengo. L'edizione odierna di Lance! mette l'attaccante italiano in prima pagina, sottolineando come, nonostante la presenza di Gabriel Barbosa, i carioca vogliano SuperMario come punta centrale. E l'affare, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sta per andare in porto.