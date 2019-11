LAFONT, Sbaglia e il tecnico del Nantes lo "bacchetta"

Alban Lafont, portiere del Nantes ma di proprietà della Fiorentina, sta vivendo una buona stagione in Francia. Salvo qualche errore forse troppo pesante. Come ieri contro il Brest, in cui l'estremo difensore è stato protagonista in negativo con un non-intervento sul proprio palo che ha regalato l'1-1 agli avversari. Per proteggerlo da eventuali manifestazioni di malumore da parte dei tifosi - secondo 20minutes.fr - a fine partita il classe '99 sarebbe stato fatto uscire in segreto dallo stadio. Meno tatto ha usato, invece, il tecnico dei Canarini Christian Gourcuff: "Bisogna concentrarsi soprattutto sul collettivo, ma ci sono degli errori individuali evidenti. In particolare uno sul gol".