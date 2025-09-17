La Supercoppa Italiana di nuovo a Riyadh: tutte le informazioni
La Supercoppa Italiana si svolgerà ancora una volta a Riyadh. Lo ha annunciato in serata la Lega Serie A: nonostante le voci che parlavano di Gedda come nuova sede per la competizione, come gli scorsi anni toccherà alla capitale saudita. La competizione si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due Semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la Finale il 22 dicembre 2025.
I Club, prosegue il comunicato stampa ufficiale, che si contenderanno la EA SPORTS FC Supercup saranno la Società Campione d’Italia 2024/2025 (SSC Napoli), la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 (Bologna FC), la seconda classificata in Campionato nella stagione 2024/2025 (F.C. Internazionale) e la finalista dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa (A.C. Milan).
La prima Semifinale sarà Napoli - Milan (giovedì 18 dicembre 2025), la seconda Bologna - Inter (venerdì 19 dicembre 2025). La Finale tra le vincenti delle Semifinali si disputerà lunedì 22 dicembre 2025. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset e potranno essere seguiti anche in altri 180 territori nel mondo che hanno già acquisito i diritti audiovisivi della manifestazione.
Il Regolamento della competizione sarà reso noto nei prossimi giorni.
