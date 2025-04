La Lega tende la mano all'Inter: con la Roma di sabato alle 20.45?

Come noto sabato prossimo si celebreranno i funerali di Papa Francesco, morto ieri mattina ed il Coni ha disposto che lo sport si fermi quel giorno in segno di lutto. La Lega sembra venire però incontro alle esigenze dell'Inter decidendo di far giocare la gara con la Roma sempre di sabato ma alle 20.45 invece delle 18. Inter-Roma infatti, sarebbe in programma sabato 26 aprile alle ore 18, per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Una partita, come Lazio-Parma (destinata a essere rinviata a lunedì 28 aprile), e Como-Genoa (che invece si dovrebbe giocare senza problemi domenica 27) interessata dagli spostamenti legati all’esigenza di rispettare il lutto per i funerali del Pontefice appunto.

L'Inter però ha la Champions League e tornerà in campo mercoledì 30 aprile a Montjuic nell’andata delle semifinali con il Barcellona (in campo domenica sera in Copa del Rey con il Real Madrid) e dunque la Lega serie A potrebbe venire incontro ai nerazzurri vista l'importanza dell'impegno.