La Fiorentina segue Brunetta del Tigres, ma in Serie A non è l’unica

La Fiorentina segue Brunetta del Tigres, ma in Serie A non è l’unicaFirenzeViola.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 13:06News
di Redazione FV

La Fiorentina segue un talento del Tigres. Dopo le sue straordinarie prestazioni Juan Brunetta, classe 1997 (ex Parma) ha attirato l'interesse di alcuni club italiani tra cui Fiorentina, Bologna e Udinese che hanno iniziato a seguire da vicino il fantasista argentino. Al momento però non c'è ancora un approccio formale, ma l'interesse sta per il calciatore sta crescendo. Lo riporta AlmaSports