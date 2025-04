La Fiorentina Primavera non va oltre il 2-2 con il Cesena: a segno Rubino e Kouadio

La Fiorentina Primavera pareggia 2-2 al Viola Park contro il Cesena nella 31esima giornata di campionato. Ospiti in vantaggio con Coveri al 23' con la Fiorentina che trova il pareggio dopo appena 10 minuti con Rubino. Il primo tempo finisce sul risultato di 1-1. Nella ripresa va a segno Kouadio, che firma così il momentaneo vantaggio viola. Ma il Cesena rimane in partita e al 62 pareggia con Pitti. Nel finale, entrambe le squadre cercano di imporsi, ma la stanchezza e l’equilibrio tra le formazioni non permettono di segnare altri gol.