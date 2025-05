L'ombra del Monaco su De Gea. Ma la Viola ora vuol tenerlo fino al 2028

C’è l’ombra del Monaco su De Gea. Come scrive La Nazione, il portiere resta uno dei giocatori da cui il club vuole ripartire eppure il sentore è che la corte del club di Ligue 1 possa mettere a repentaglio la permanenza dello spagnolo.

Il contratto dell’ex United, in teoria, scadrebbe il prossimo 30 giugno ma la Fiorentina ha a suo favore un’opzione per estendere di un altro anno l’accordo col classe ’90, garantendogli uno stipendio raddoppiato rispetto all’attuale (anche se la società sta cercando un accordo per un prolungamento fino al 2028). Su tutto questo rifletterà - come ha fatto intendere il diretto interessato - proprio De Gea, che su Instagram ha pubblicato un messaggio criptico: «Abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi: tornare a giocare in Europa. Ora è tempo di rilassarsi e riflettere»