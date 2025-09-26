L'omaggio social di David De Gea a Sergio Busquets dopo la notizia del ritiro

All'età di 37 anni Sergio Busquets, iconico centrocampista spagnolo che ha vinto tutto con le maglie di Barcellona, Spagna e Inter Miami, dice addio al calcio giocato. Tra i tanti compagni che lo hanno accompagnato nelle sue vittorie con la maglia della Spagna c'è anche il portiere della Fiorentina, David De Gea, che lo ha omaggiato così su Instagram:

"Grazie per tutto Busi. Un giocatore unico, che ha reso facili le cose difficili. Sempre nel posto giusto, sempre capace di prendere la decisione migliore. Fuori dal campo un vero crack", il tutto incorniciato con una foto che li coglie insieme con la maglia della Roja durante un allenamento.