L'omaggio social di David De Gea a Sergio Busquets dopo la notizia del ritiro
FirenzeViola.it
All'età di 37 anni Sergio Busquets, iconico centrocampista spagnolo che ha vinto tutto con le maglie di Barcellona, Spagna e Inter Miami, dice addio al calcio giocato. Tra i tanti compagni che lo hanno accompagnato nelle sue vittorie con la maglia della Spagna c'è anche il portiere della Fiorentina, David De Gea, che lo ha omaggiato così su Instagram:
"Grazie per tutto Busi. Un giocatore unico, che ha reso facili le cose difficili. Sempre nel posto giusto, sempre capace di prendere la decisione migliore. Fuori dal campo un vero crack", il tutto incorniciato con una foto che li coglie insieme con la maglia della Roja durante un allenamento.
Gud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
Gud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
Pioli in conferenza: "Mi aspetto subito miglioramenti. A Pisa testa e cuore ma non manca molto per vedere la mia Viola"
"Il rodaggio è finito": Pioli indica le parole chiave: qualità, compattezza e manovra di gioco. E testa e cuore su tutte
Dopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
