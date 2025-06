L'ex Atalanta Luisito Campisi su Palladino: "Perfetto per dare continuità dopo Gasperini"

L'ex calciatore dell'Atalanta Luisito Campisi, oggi tecnico dell'Alcione Milano in Serie C, ai microfoni di TuttoAtalanta.com ha parlato della panchina, ancora senza un padrone, dell'Atalanta dopo l'addio di Gian Piero Gasperini: "Andando via Gasp, l'Atalanta deve fare una scelta con il Ds D'Amico. Valutare se dare continuità al lavoro straordinario di Gasperini, non solo come risultati, ma anche per la valorizzazione dei giocatori e la capacità di ottimizzare il settore giovanile. Quindi bisogna capire se si vuole dare continuità anche sotto il punto di vista della crescita dei giocatori. Sotto questo aspetto ci sono allenatori che possono dare questa continuità: uno è Palladino, che ha sempre utilizzato un modulo simile ed è un allenatore che ha sempre lavorato bene con i giovani. Altro profilo è Thiago Motta, ma sarebbe una scelta diversa. Modulo diverso e si deve valutare, cambiando alcune dinamiche di gioco. Terza alternativa, si parla di Juric: ma dubito, anche per l'annata non positiva tra Roma e Southampton. Lavora forse meno con i giovani.

Non avrei questa certezza sul puntare su di lui. Altro allenatore interessante, ma difficilmente opzionabile è De Zerbi. Esperienza internazionale ed europea, ma moduli di gioco diversi. Poi Patrick Vieira, apprezzato per l'ottimo lavoro svolto al Genoa: allenatore che sarebbe ideale per la difesa a tre. Altro nome potrebbe essere, invece Farioli, anche lui gioca con il 4-3-3 con esterni larghi. E non escludiamo il nome a sorpresa, quello di Igor Tudor, che ha già lavorato con D'Amico a Verona. Ma qui si deve attendere la scelta della Juventus".