L'annuncio della Lega: "Udinese-Fiorentina nel ricordo di Astori e per la prevenzione cardiaca"

La Lega Serie A, insieme a Fiorentina, Udinese e Associazione Astori, celebra la memoria di Davide Astori in occasione del match tra i due club in programma per lunedì 2 marzo, trasformando la partita in un momento di ricordo e sensibilizzazione sulla salute cardiaca. Questo il comunicato ufficiale della Lega: "Il match tra Udinese e Fiorentina di lunedì 2 marzo sarà, a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa avvenuta il 4 marzo di otto anni fa, l’occasione per onorare la memoria dell’ex capitano viola Davide Astori.

Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Calcio Serie A hanno infatti deciso di unire memoria e responsabilità sociale: al momento di ricordo che si terrà sul prato del Bluenergy Stadium prima di Udinese-Fiorentina, sarà abbinato un messaggio concreto di prevenzione cardiologica. Nel nome di Davide, il ricordo si traduce infatti in un’azione rivolta alla salute: in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, è stato attivato un progetto di screening cardiologici gratuiti dedicato a chiunque fosse interessato".