L. ALBERTO, Lotito: "Non sono matto, ha un contratto"

Dopo il direttore sportivo della Lazio, Fabiani, anche il presidente Claudio Lotito si è espresso sulle parole di Luis Alberto che ieri sera ha annunciato il suo addio alla Lazio a fine stagione. Il patron biancoceleste all'Adnkronos ha tuonato: "Probabilmente vuole andare via gratis. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato. Porti lui la squadra che lo vuole. Lui ha preteso un rinnovo l'estate scorsa, è il secondo giocatore più pagato della Lazio, il contratto viene sottoscritto ob torto collo, lui chiede altro, non si presenta al ritiro, come ricorderete tutti.

E ora se ne esce con questa cosa, all'improvviso e senza dir nulla alla società. Se vuole andare via deve trovare la squadra che se lo compri. Siamo una società quotata in Borsa, queste sono cose che determinano danni d'immagine ed economici. Lasciarlo andare a parametro zero da una società quotata significa depauperare il patrimonio e io mica sono matto, gli azionisti mi ammazzerebbero e avrebbero ragione"