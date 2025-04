L'agente Beppe Galli: "La Fiorentina è una delle squadre più forti in Italia"

L'agente Beppe Galli - che tra gli altri assiste il viola in prestito Bianco - oggi intervistato da TMW Radio in qualità di presidente dell'AIACS ha commentato i movimenti dei club italiani dicendo la sua anche sulla Fiorentina: "Penso che sia una delle più forti che abbiamo in Italia, può arrivare fino in fondo sia in coppa che in campionato per una posizione europea".

Ci dobbiamo aspettare un prologo del mercato estivo con quello extra per il Mondiale per Club?

"Secondo me il grosso lo vedremo a luglio, a giugno vedremo qualche prestito e niente di più".

E' sorpreso del campionato del Bologna?

"Devo fare i complimenti a Italiano, ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, di personalità".

Lazio, possibile la rimonta contro il Bodo?

"Penso di sì, è un'ottima squadra, allenata da Baroni che non guarda all'estetica ma bada al sodo. Col pubblico a favore può ribaltare il risultato".