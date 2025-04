Betis, Perraud: "Con la Fiorentina daremo il massimo. Un trofeo sarebbe incredibile"

vedi letture

Il terzino sinistro del Real Betis Romain Perraud è intervenuto al portale iberico AS in vista della gara di domani contro la Fiorentina: “Sarebbe qualcosa di straordinario conquistare il primo trofeo europeo della storia del Betis. Sento una grande fame di vittoria, il club ha voglia di fare le cose in grande. Dobbiamo comunque dare il massimo in questa semifinale contro la Fiorentina. E poi, eventualmente, sognare in Polonia”.

Conference o piazzamento in Champions? “Ma perché non entrambi… Siamo ambiziosi. In campionato sarà difficile perché il Villarreal è avvantaggiato, ma non molleremo e proveremo ad arrivare il più in alto possibile. Nel mercato di gennaio ci siamo rinforzati e i nuovi hanno dato un grande aiuto alla squadra, in più tanti giocatori hanno recuperato dagli infortuni. Abbiamo rimesso in piedi la stagione nonostante momenti difficili, il finale si prospetta molto emozionante”.