KVARATSKHELIA, Il ds del Napoli in Francia ma servono...

Kvaratskhelia e il Napoli vicino all'addio visto che, come ha detto Antonio Conte in conferenza stampa, il giocatore ha chiesto di essere ceduto. E secondo La Repubblica il direttore sportivo del club campano, Giovanni Manna, in queste ore è volato a Nizza dove a stretto giro di posta incontrerà i dirigenti del PSG per provare a trovare la quadra dell'operazione: in principio, si legge, il club francese ha messo sul piatto una proposta da 45 milioni di euro. Offerta che il presidente De Laurentiis non ha neanche preso in considerazione, ma comunque abbastanza per aprire una trattativa vera e propria.

E con un assegno da 75 milioni di euro, secondo il quotidiano, la fumata bianca può arrivare. Per l'Ansa, che ha confermato la presenza di Giovanni Manna a Nizza, il prezzo fissato dal Napoli è di 80 milioni.