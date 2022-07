KOUAME, È l'alternativa per lo Spezia a Pavoletti

Continua la caccia ad un attaccante che completi il fronte offensivo da parte dello Spezia. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX la priorità del club è quella di mettere a disposizione di Luca Gotti un centravanti forte fisicamente. Una descrizione, questa, che ha portato il club ligure a prendere in esame il nome di Leonardo Pavoletti del Cagliari nonostante il rinnovo contrattuale di pochi giorni fa fra le parti. L'alternativa, decisamente diversa sul piano delle caratteristiche fisiche e tecniche, porta a Firenze, alla corte di una vecchia conoscenza come Vincenzo Italiano e risponde al nome di Christian Kouamé. L'ex Genoa è rientrato dal prestito annuale all'Anderlecht e sicuramente non rimarrà sulle sponde dell'Arno. Su di lui nei giorni scorsi era emersa anche l'ipotesi Galatasaray.