KOUAME, Cosa mi ha detto Palladino quando mi chiamò

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dal ritiro nel Regno Unito, Christian Kouame ha fatto un primo bilancio di queste settimane con Palladino: "Sta andando tutto bene, stiamo lavorando tanto. Palladino ha portato tante nuove idee e stiamo cercando di mettere a posto tante cose. Io cerco sempre di dare il meglio di me e di aiutare tutti anche per farmi notare e adattarmi al nuovo sistema. I rigori? Ogni partita chi se la sente li batte. Il ruolo? Centravanti, sto giocando tanto davanti ed il mister mi vede in quella posizione.

Competizione con Kean? Ci conosciamo da tempo, l'ho visto subito al Viola Park quando è arrivato. Mi ha fatto piacere che sia approdato a Firenze. Cosa mi ha colpito di Palladino? L'approccio. Appena è arrivato ha chiamato tutti, a me ha detto dove mi vede in mezzo al campo. Vuole far giocare bene le punte e ci dice di stare su e di essere bravi a proporsi ed a giocare con la squadra. Quest'anno vorrei fare più gol e cercherò di dare il massimo".