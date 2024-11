KOSTIC, Lo voleva la Viola prima di Gosens. Ora...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i vari giocatori di cui TMW ha fatto un focus in questi giorni c'è anche Filip Kostic, tanto chiacchierato in estate anche in ottica Fiorentina. Utilizzato sia come difensore che come attaccante, ha avuto un impatto non straordinario anche a causa di un infortunio, ma lentamente si sta adattato per essere il titolare della fascia mancina. Su di lui c'erano sia il Napoli, che poi ha deciso di valutare diversamente i propri esterni, sia la Fiorentina, salvo poi virare su Gosens. È in prestito con diritto di riscatto e ha ancora un anno di contratto alla Juventus. Nel 4-2-3-1 di Thiago Motta probabilmente non avrebbe trovato troppo spazio.