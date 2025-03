Kit abbonato Fiorentina: articoli omaggio di merchandising ancora disponibili

ACF Fiorentina è lieta di informare i propri abbonati per la Stagione 24/25 che è ancora possibile ottenere il Kit omaggio di articoli di merchandising utili per lo stadio, a loro riservato. Ogni abbonato potrà richiedere il proprio Kit iscrivendosi a MyFiorentina e selezionando data ed orario preferito per il ritiro del regalo. Una volta completa la richiesta le consegne del Kit Abbonato verranno effettuate presso il Fiorentina Point di Via dei Sette Santi 28r. L'ingresso dedicato al ritiro sarà quello lato Via dei Sette Santi. Per ritirare il Kit sarà sufficiente mostrare la tua InViola Premium Card in versione fisica o digitale.

Se si desidera ritirare per altri, è possibile farlo con il barcode della InViola Premium Card dei diretti interessati, previa prenotazione sul portale. I minori di 16 anni (nati dal 01/01/2009) e gli abbonati a tariffa ridotto diversamente abili hanno il premio già precaricato sulla InViola Premium Card, basta presentarsi al ritiro. Se non si riesce a ritirare nel tuo slot, è possibile farlo nelle opzioni successive, ma l’attesa potrebbe essere più lunga (avrà priorità chi si è prenotato per quel giorno e quell'orario). Per tutte le informazioni del caso, CLICCA QUI!