KEAN, Tornato in gruppo con l'Italia. Non fra gli 11 titolari

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il differenziato di ieri, Moise Kean è tornato ad allenarsi in gruppo con la nazionale di Spalletti. Come riporta Tuttomercatoweb.com, l'attaccante della Fiorentina oggi ha lavorato con la squadra, ma non è stato provato nell'undici iniziale che dovrebbe affrontare la Francia venerdì sera in Nations League. Questo infatti lo schieramento fatto dal ct oggi a Coverciano in vista della gara tra l'Italia e i transalpini:

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.