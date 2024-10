FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Moise Kean e Jonhatan Ikoné sembrano aver trovato il giusto feeling, uniti dalla musica e dalla moda. Eccoli in alcuni scatti di 6.0clock tra l'attaccante che si cimenta al microfono in uno studio di registrazione e i due insieme che sfoggiano un look che non passa inosservato.