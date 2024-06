KAYODE, Anno super. Prima o poi il trofeo arriverà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il terzino viola Micheal Kayode ha pubblicato, sul suo profilo ufficiale Instagram, un video con le sue migliori giocate nel suo primo anno in maglia viola nella prima squadra. Il bilancio è più che positivo: complice l'infortunio di Dodo, Kayode ha collezionato 36 presenze stagionali con un gol e due assist. Queste le sue parole:

"È stato un anno indimenticabile, se dovessi tornare indietro ad agosto non mi sarei minimamente aspettato tutto ciò. Non è andata come volevamo e come c’aspettavamo tutti. Era il sogno di ognuno di noi portare a casa un trofeo e festeggiare insieme ai tifosi per tutta Firenze. Non esserci riusciti è un dolore immenso, che fa ancora molto molto male pensandoci. C’è solo da ringraziare tutti voi per il sostegno e la passione che mettete sempre per questa bellissima maglia. Sono convinto che prima o poi questo trofeo arriverà e torneremo a lavorare giorno dopo giorno come dei matti per migliorare noi stessi e tenere il valore di Firenze più in alto possibile. Volevo nuovamente ringraziare tutti per avermi fatto vivere come primo anno il più bello della mia vita. Ora ricaricare le pile e pronto a dare l’anima per la prossima stagione. Per esser di Firenze vanto e gloria. Sempre forza viola".