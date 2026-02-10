Un nuovo amore per Paratici: il nuovo ds viola fotografato con l'attrice Fogliati
Nuova fiamma per il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici: l'ex dirigente della Juventus è finito sotto i riflettori anche per la sua vita privata: in questi giorni, infatti, si parla molto della sua relazione con l’attrice italiana Pilar Fogliati. Il settimanale Chi ha pubblicato sul proprio sito alcune immagini che ritraggono il dirigente viola a Roma in compagnia della compagna.
Attrice piemontese, Fogliati sta attraversando un periodo particolarmente brillante dal punto di vista professionale, grazie al successo di film e serie televisive. A breve sarà inoltre protagonista sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, dove affiancherà Carlo Conti — noto tifoso della Fiorentina — nel ruolo di co-conduttrice durante una delle serate del Festival, in programma a fine mese.
