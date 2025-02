Juventus, Thiago Motta dà qualche indicazione sulla formazione: "Vlahovic? Può partire titolare"

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - "C'è la possibilità che Vlahovic parta titolare, poi in futuro vedremo se giocherà con Kolo Muani: in ogni caso, faccio le scelte migliori per la squadra e tutti possono cominciare dall'inizio": è questa l'indizione di formazione lanciata dal tecnico della Juventus, Thiago Motta, in vista della trasferta di Cagliari. "Non avremo Bremer, Cabal e Milik, oltre a Kalulu e Veiga - la lista degli assenti diramata dall'allenatore - e dovremo valutare le condizioni di altri giocatori durante l'ultimo allenamento: chi scenderà in campo darà il massimo, come ha sempre fatto". (ANSA).