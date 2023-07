JUVENTUS, Mancano 3 milioni per raggiungere Holm

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Emil Holm è sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore sportivo della Juventus è al lavoro per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. Fra gli obiettivi per la fascia destra ci sarebbe proprio l'esterno reduce dalla retrocessione con lo Spezia. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il prezzo che i bianconeri potrebbero mettere sul piatto sarebbe di 12 milioni anche se i liguri vorrebbero arrivare a 15.