Jurgen Klopp non andrà alla Roma. Il tecnico: "Sono tutte st****te"

La fonte tedesca, FAZ.net, aveva riportato delle dichiarazioni di Jürgen Klopp, che spengono definitivamente i sogni dei romanisti di vederlo in giallorosso nella prossima stagione. L'ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund a proposito di un possibile ritorno ad allenare, aveva risposto: "Non mi vedo più in tuta da allenatore. Va tutto bene tutto così com'è. Ho allenato tre squadre fantastiche e non ci saranno molte altre tappe. Lavoro ancora molto, ma non avendo più una partita ogni tre giorni, ho più tempo a disposizione".

Ieri sera sono poi arrivate ulteriori conferme dal tedesco anche in occasione del Liverpool FC Foundation Gala Ball, come raccolto da The Athletic: "Non andrò alla Roma, se leggete voci in cui vengo accostato a qualche squadra nei prossimi anni sappiate che sono tutte stronzate".Jurgen Klopp ha così spento tutte le voci su un possibile ritorno ad allenare.