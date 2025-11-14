Johannesson sull'assist a Gud: "Gli avevo detto che l'avrei cercato"

Isak Bergmann Johannesson ha parlato ai media islandesi dopo il 2-0 inferto con la sua Nazionale all'Azerbaijan: "E' stata una prestazione matura, avevamo detto che non serviva vincere cinque o sei a zero: ci siamo imposti segnando due gol e mantenendo la porta inviolata. Gudmundsson? La mattina stessa gli avevo detto che avrei provato a cercarlo il più possibile, poi l'ho visto da solo in area. E' bravo a trovare gli spazi, quindi tento sempre di premiare i suoi inserimenti. E' andata bene col mio assist vincente per il suo gol".