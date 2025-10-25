Jamie Vardy non basta: Cremonese-Atalanta finisce 1-1 allo Zini

Jamie Vardy non basta: Cremonese-Atalanta finisce 1-1 allo ZiniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:38News
di Redazione FV

Non basta il primo gol in Serie A di Jamie Vardy alla Cremonese per battere l'Atalanta: allo Zini le squadre si dividono la posta pareggiando 1-1 dopo una partita con diverse occasioni. Anche se i due gol arrivano entrambi nel finale. Il primo lo segna l'attaccante inglese in tap-in ad un quarto d'ora dalla fine, facendo esplodere di gioia i tifosi grigiorossi. Una gioia che però dura meno di 10 minuti, perché a 5 minuti dal 90' il neo entrato Brescianini pareggia con un tiro all'angolino dal limite dell'area. L'Atalanta prosegue così con il suo campionato senza sconfitte e sale a 12 punti, la Cremonese arriva a 11.