IZZO, Il ds Vagnati l'ha proposto all'Inter

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino fatica a trovare un acquirente per Armando Izzo, fuori dai piani tattici di Giampaolo. Ieri Vagnati ha parlato con l'Inter abbassando le pretese fino a 20 milioni di euro, ma i nerazzurri non sono interessati a queste cifre e l'affare potrebbe decollare solo a fine mercato e magari in prestito con diritto di riscatto. Fiorentina, Lazio e Roma sono interessate ma solo a cifre inferiori di quelle richieste da Cairo e comunque non in questo momento perché prima devono risolvere altre questioni in uscita. Dal top di un anno fa, al flop odierno: Izzo cerca di ripartire lontano dai granata ma la strada non appare semplice da percorrere.