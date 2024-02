ITALIANO, Vogliamo vincere. Sfruttiamo il nostro stadio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Intervistato a Sky Sport, Vincenzo Italiano ha parlato della sfida tra Fiorentina e Lazio. Queste le sue parole: "Abbiamo lavorato secondo me molto bene in settimana. A parte il fatto che con la Lazio non stiamo riuscendo a vincere, vogliamo rimanere incollati a quelli davanti perché oggi abbiamo l'opportunità. Questo è l'unico obiettivo".

L'obiettivo di stasera?

"Torniamo in casa dove l'ultima l'abbiamo approcciata e disputata bene. Dobbiamo sfruttare la carica che ci dà il nostro stadio e fare quello che sappiamo. Vogliamo riproporre quella prestazione"..

Come stanno Arthur, Nico e Bonaventura? Il loro calo di rendimento è stato decisivo per questo inizio difficile di 2024?

"E' normale che volevamo continuare come abbimao chiuso il 2023. Però poi ci abbiamo messo del nostro con degli errori. Però siamo qui per ripartire. Abbiamo alzato il minutaggio di tanti giocatori importanti e abbiamo tutto il tempo per fare bene anche nel nuovo anno".

Il messaggio della formazione di oggi è dobbiamo vincere?

"Il messaggo è che cerchiamo sempre di arrivare alla vittorie e non cercare di non perdere. I ragazzi li ho visti bene e oggi cecheremo di fare ciò che abbiamo provato, questo è sempre l'obiettivo. Vediamo cosa vienne fuori".