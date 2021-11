ITALIANO (SKY), Prima gioia. Gesto di Vlahovic...

L’allenatore viola, Vincenzo Italiano, si è così espresso a Sky Sport della partita vinta contro il Milan: “Eravamo in grande emergenza nella zona centrale, perdere Nastastic, Milenkovic e Quarta per questa partita non era una delle cose più belle. Gli adattati si sono sacrificati come è giusto che sia e abbiamo battuto la capolista soffrendo, anche se sul 3-0 ho pensato che la partita doveva finire”.

Ha temuto che arrivasse la beffa?

“Il 3-1 ha riaperto la partita, eravamo indirizzati a una gara più tranquilla, però è stato bravo Vlahovic a fare il quarto gol. E’ stata una vittoria meritata contro un grande Milan, sono contento che siamo stati premiati”.

E’ la sua soddisfazione più grande?

“Qui a Firenze è la prima grande soddisfazione, nell’ultima riunione ho detto ai ragazzi che stiamo cominciando a farci etichettare come squadre che con le big non ha attributi. Oggi si è dimostrato l’opposto”.

Se andasse via Vlahovic a gennaio?

“In questo momento è un calciatore destinato a una carriera importante, non perché fa gol e gioca bene, ma per come si allena. E’ straordinario, poi riporta tutto in partita. Non so come sarà il futuro, in questo momento ce lo godiamo: sta dando il massimo e sono felice. Oggi, dopo essere stato con la Serbia, era carico”.

Si parla molto del gesto di Vlahpovic dopo l’esultanza che sembra voler dire “sto qui”…

“In questo momento non pensa a nulla, se non a preparasi alle partite. Sa benissimo che passa tutto attraverso le prestazioni. Con quel gesto penso voglia ribadire che lui è concentratissimo in questo momento e lo sta facendo vedere. E’ un grandissimo professionista, gioca con la personalità di un veterano pur avendo 21 anni”.

Saponara è un giocatore ritrovato?

“Saponara è un ragazzo particolare, bisogna cercare di stimolarlo con le giuste parole. In questo momento forse riusciamo a coinvolgerlo, a farlo sentire importante e tira fuori certe giocate. Sono contento di aver riacceso il fuoco che forse si stava spegnendo in lui: averlo con questa testa è un vantaggio per la Fiorentina”.