ITALIANO (SKY), Cabral non è al 100%. Torreira...

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus al Franchi. Queste le sue dichiarazioni: "Subiamo un gol in una partita dove ci eravamo detti che non subirne era importante. Il rammarico però è per tutte le situazioni che abbiamo creato e non abbiamo concretizzato. C'è comunque una gara di ritorno tra un mese, cercheremo di migliorare, aggiustare e non commettere i soliti errori, soprattutto nei minuti finali e andremo a giocarci le nostre chance al ritorno".

Torreira ha fatto troppo spesso avanti e indietro perdendo un po' di lucidità.

"L'idea era quella di limitare Arthur che va dentro la linea difensiva e con quel palleggio che ha, quelle linee di passaggio che riesce a vedere... Chiaramente avevamo intenzione di non concedergliele. Certo che sapevamo che facendo una cosa avrebbe forse potuto farne meno bene un'altra, ma la prestazione, la gestione della palla quando eravamo in possesso, l'abbiamo fatta bene. I difensori l'hanno mossa bene, i centrocampisti pure ed era questa la strategia che volevamo attuare: togliere il palleggio, le linee di passaggio di Arthur e penso che Lucas lo abbia fatto bene".

La scelta dell'attaccante sarà di volta in volta a seconda della partita o ce n'è uno più adatto al suo gioco?

"In questo momento la scelta è ricaduta sempre su Piatek perché Cabral ha avuto negli ultimi 10 giorni un problemino fisico, non sta al 100% ed è arrivato anche dopo. Quindi in questo momento preferiamo partire con lui, ma Cabral ha qualità, può sposarsi bene con quello che vogliamo proporre e, quando crescerà anche lui di condizione, crescerà anche l'intesa. Penso che lo spazio lo troverà perché è un giocatore molto interessante".