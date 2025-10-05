Italiano si gode il suo Bologna: "Stiamo tornando un passo alla volta"

(ANSA) - BOLOGNA, 05 OTT - Quattro gol al Pisa e sesto posto in classifica: il Bologna è tornato e nel giorno dei sorrisi Vincenzo Italiano non stacca la spina e ricorda le prestazioni meno convincenti con Lecce e Friburgo della squadra che aveva difeso: "La classifica sarebbe ancor più bella con i due punti persi a Lecce in pieno recupero". Non vuole essere una critica, ma un modo per alimentare fame e crescita del suo Bologna: "Piano piano stiamo cercando di trovare i giusti ritmi, un passo alla volta stiamo tornando. Non è semplice giocare giovedì e domenica ma ci arriveremo". Intanto il tecnico si gode un Orsolini capo cannoniere con 4 reti, ma soprattutto un Cambiaghi in crescita esponenziale, autore di gol, assist e giocata che ha portato all'espulsione di Tourè con il Pisa: "Spendo una parola speciale per Nicolò Cambiaghi, è in grande crescita e la convocazione con l'Italia è più che meritata. Se inizia ad aggiungere numeri importanti anche in termini di gol diventa veramente un grande giocatore". C'è delusione, invece, nelle parole del tecnico del Pisa, al primo crollo stagionale. "Abbiamo abbandonato mentalmente la gara e non possiamo permettercelo". Alberto Gilardino commenta così la debacle di Bologna dopo il triplice fischio. "C'è stata una partita fino al 24' e una dopo.

Dopo il loro gol abbiamo spento la luce e l'episodio dell'espulsione e dell'immediato 2-0 ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo essere consapevoli che in serie A gli episodi sono determinanti nell'indirizzare la gara e non possiamo permetterci di subirne di negativi senza reagire". La reazione non c'è stata e il tecnico si trova a commentare un pesante 4-0. "Il secondo tempo non è commentabile, non c'è più stata partita. Dobbiamo ripartire ritrovando entusiasmo ed equilibrio, concentrandoci sui dettagli. Alla ripresa con il Verona ci attende una partita importantissima. Dobbiamo sbloccarci". (ANSA).