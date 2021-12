ITALIANO, Senza il rosso avremmo potuto vincere

Vincenzo Italiano ha parlato così a Sky dopo il pareggio contro il Sassuolo: “Adesso finalmente non si chiederà più perché la Fiorentina non riesce a pareggiare. Faccio i complimenti ai ragazzi per la reazione che hanno avuto, sono stati bravissimi e non era facile. Nel primo tempo meritavamo di fare uno o più gol e quindi di riaprire la partita. Nell’intervallo i giocatori mi hanno dato carico perché si vedeva che volevano ribaltarla. A parer mio senza l’espulsione potevamo affondare e quindi vincerla. Volevo mettere Sottil che con le sue qualità poteva mettere in difficoltà il Sassuolo. Ci teniamo il punto e il fatto che questa squadra sta crescendo sotto tutti i punti di vista. Se avessimo vinto lo stadio sarebbe esploso. Vlahovic? C’era il rischio di difendere con due uomini e basta e questo poteva voler dire perdere questa partita, per questo l’ho sostituito. Abbiamo già fatto pace e mi offrirà una cena. Affrettato il secondo giallo? Penso sia la massima pena rimanere in inferiorità numerica, il colpo era involontario. Anche con la Sampdoria non siamo partiti come al solito, con Callejon e Maleh non andavamo velocissimi per questo ho fatto il cambio. Sono dispiaciuto per la sostituzione di Saponara perché avrebbe potuto tirare fuori qualcosa dal suo cilindro. Ero curioso di vedere quanta gente ci fosse oggi ed è bello vedere tutto questo entusiasmo, ma tutto ciò va alimentato e noi stiamo dando risposte straordinarie. Questa squadra ha qualità e possiamo ancora crescere tanto”.