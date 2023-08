ITALIANO, Prestazione positiva. Kayode ha stupito tutti

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Genoa-Fiorentina. Queste le sue parole:“Stasera l’essere concreti e cinici ha fatto la differenza. La squadra quando arriva dentro l’area di rigore deve essere matura, deve sapere che per indirizzare le partite serve l’istinto del gol. Abbiamo indirizzato una gara che temevamo. Siamo stati bravi ad approcciarla ed entrare senza timore. È chiaro che ci siano alcuni giocatori non sono al 100% e che dobbiamo far integrare i ragazzi nuovi. Comunque abbiamo fatto una bella prestazione, dopo l’anno scorso siamo cresciuti, sono contento”.

La scelta di Kayode da dove nasce? Come ha visto i nuovi impiegati in campo?

“Kayode è arrivato molto carico e contento dalla Nazionale, è bravo, ha un grande motore e un grande carattere. Dodó non si è allenato al 100% per un problema al piede, quindi ho voluto premiare Kayo. È stato bravo, perché ha stupito tutti, gli faccio i complimenti. Ha fatto vedere il carattere che mette sempre in campo anche in allenamento. Deve rimanere concentrato. Arthur ha giocato bene, dobbiamo metterlo subito in condizione, deve mettere un po’ di minutaggio sulle gambe. Nzola mi è piaciuto. Avevamo bisogno di questo, ci ha dato modo di respirare e guadagnare metri. È stata una partita positiva sotto tutti i punti di vista. Ci aspetta un percorso lunghissimo”.

Su Beltran: “Gli argentini hanno una grande capacità di sacrificio e voglia di aiutare i compagni. È un ragazzo che ci darà tantissimo, dovrà entrare nella nuova idea di calcio”.

Sulla scorsa annata e sui nuovi acquisti: “La squadra deve sfruttare i due anni che ha di lavoro. Ci deve permettere di inserire giocatori che abbiamo voluto e che ci possono far fare un salto di qualità importante. La scorsa annata ci ha insegnato tanto. Comunque siamo alla prima giornata, i nuovi innesti serviranno per migliorare. Arthur deve dare qualità. Nzola metterà in campo la fisicità e l’attacco alla profondità, poi se non segnerà non sarà un problema, se darà l’anima, lotterà e correrà, sarà una soddisfazione per l’allenatore”.

Arthur è più regista o mezzala?

“Oggi siamo stati bravi perché il Genoa ha cambiato più volte sistema di gioco. Arthur dovrà saper fare tutto, perché anche stasera ha variato molto. Sa giocare in tante zone del campo, dovrà adattarsi a qualsiasi situazione”.