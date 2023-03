ITALIANO (MIXED), Volevamo continuare il sogno

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina a seguito della bella vittoria sul Sivasspor. Queste le sue parole: "Siamo contenti. Non è mai facile vincere con un risultato del genere. I quarti erano un nostro obiettivo e siamo contenti. Lo scorso anno abbiamo voluto fortemente la Conference e quando entriamo in campo teniamo alta la concentrazione e con un orgoglio incredibile. Oggi ci tenevamo a continuare questo sogno e ora siamo tra le prime otto e aspetteremo il sorteggio cercando onorare la competizione. Siamo ancora in lotta su tre fronti ne siamo felici. Sapevamo delle difficoltà che potevamo trocare ma siamo stati bravi".