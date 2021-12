ITALIANO (DAZN), Scherza: "DV9 pagherà una cena"

Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN dopo il primo pareggio stagionale: "Bellissimo ciò che ha detto Odriozola, andiamo tutti in un'unica direzione e lo dimostra il fatto di aver recuperato due gol ad una squadra come il Sassuolo. Siamo stati bravi perché non era facile, e fossimo rimasti in 11 potevamo cercare di vincere questa partita. Sta venendo fuori il carattere del gruppo e sono felice della reazione e di aver acceso il pubblico".

Il rapporto con i tifosi?

"Oggi ho notato quanta gente ci fosse sugli spalti. La risposta è stata bella della città, in tanti stanno riconoscendo il nostro lavoro. Firenze merita una squadra che voglia sempre vincere: questa è la strada e cercheremo di continuare così. Possiamo crescere ancora".

Su cosa ha lavorato in estate?

"Si dice che è più facile allenare i piedi che la testa, ed è la verità. C'è stato feeling fin da subito con i ragazzi, tutti convinti di far meglio rispetto alla precedente stagione. Poi abbiamo tante qualità quindi possiamo fare ancora meglio, senza però mai abbassare la guardia. Continuiamo così".

C'è stata un'inversione di rotta.

"Quando inizi dovendo cambiare così tanto la rotta il percorso non è semplice, ma i risultati ti danno sempre una mano a convincere tutti. Ma se non hai gente vera diventa difficile, invece i ragazzi si stanno dimostrando grandi professionisti".

I cambi a fine primo tempo degli esterni?

"Mettendoli a piede opposto potevamo arrivare di più in porta, dovendo recuperare la partita dovevamo forzare. E penso abbia pagato, come per esempio grazie a Saponara. Sono dispiaciutissimo di averlo tolto perché in fondo poteva tirare fuori qualcosa dal cilindro, peccato perché potevamo vincere ancora".

Il cambio di Vlahovic?

"Ho guardato il cronometro, era il 43' e continuava a chiedere palla in verticale. Rischiavamo di difendere con un altro uomo in meno, allora meglio difendere con un uomo in più. Mi pagherà una cena e tutto a posto (ride, ndr)".