ITALIANO, Cosa serve per battere la Juve. Odriozola..

Il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano ha risposto ad alcune domande poste dai tifosi sui social: "In questo inizio in alcune partite a sprazzi mi sono divertito tantissimo. Soprattutto nelle prime gare dove abbiamo approcciato come piace a me, con grande furore e qualità. Anche con lo Spezia siamo stati bravi".

Odriozola ala destra? "È bravo quando ha tanto spazio o arriva da dietro a fari spenti, come successo anche domenica sul secondo gol. Poi è veloce e rapido, in questo momento ci servono queste qualità in difesa".

Chi sceglie tra una brava prima punta che sa fare l'esterno e un bravo esterno che sa fare la punta? "Qualsiasi esterno deve saper fare anche l'attaccante, avere il fiuto del gol e saper riempire l'area di rigore. Quindi voto l'esterno che sa fare l'attaccante".

Ribera? "Mi manca un po' l'area di casa e non vedo l'ora di tornarci per ricaricare le pile".

La partita contro la Juventus? "Abbiamo superato l'ostacolo Spezia e non era semplice dopo una sconfitta. Adesso abbiamo di fronte una delle squadre più forti, che in Italia ha dominato per tanti anni. In Coppa è riuscita a ripartire, per noi sarà dura ma la stiamo preparando bene. So quanto ci tiene Firenze a questa sfida: dobbiamo cercare di affrontarla con la giusta determinazione e fare risultato".

Cosa serve per vincere? "Organizzazione, determinazione, qualità, furore, concretezza ed essere bravi a difendere. Un mix di tutte queste componenti per fare risultato".