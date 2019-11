ITALIA W., Goleada azzurra ma rete e ko per Guagni

La Nazionale femminile batte la Georgia per 6-0 con, nell'ordine i gol di Linari (10'), Guagni (24'), Girelli (27'), 32°, 46° Sabatino (46') e Rosucci (51'). Una vittoria che proietta le azzurre prime solitarie con cinque vittorie in altrettante gare. Le note stonate sono rappresentate dai due infortuni, di Gama e Guagni. Dopo il bel gol di testa infatti al 70'il capitano delle viola si è infortunata in uno scontro di gioco. La calciatrice è stata portata fuori a spalla dai massaggiatori per un problema al polpaccio la cui entità si conoscerà solo nei prossimi giorni. Per lei è quasi certo il ritorno a Firenze nella giornata di domani. Una giornata dunque agro-dolce per la Guagni. Meno serio l'infortunio di capitan Gama, uscita se non altro con le proprie gambe.