ITALIA, Venduti 21 mila biglietti per gara con Malta a Bari

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 SET - A venti giorni dalla sfida tra Italia e Malta, a Bari è già iniziata la corsa al biglietto. Nei primi tre giorni di vendita sono stati staccati 21.000 tagliandi per il match che sabato 14 ottobre (ore 20.45) vedrà la Nazionale tornare al 'San Nicola' sette anni dopo l'amichevole del settembre 2016 con la Francia. Ennesima dimostrazione, sottolinea la Federcalcio, dell'affetto da parte dei tifosi pugliesi, ma anche conferma della bontà della scelta della Figc di continuare ad adottare prezzi popolari (biglietti a partire da 14 euro), con agevolazioni riservate alle famiglie, agli studenti universitari, agli Under 12 e agli Over 65.

La 'promo famiglia', riservata ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, è andata esaurita in poche ore, mentre sono ancora disponibili i biglietti ridotti per gli Under 12, gli Over 65 e gli studenti universitari. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. (ANSA).