ITALIA U21, Brutto ko per Cutrone e Sottil: 3-0 Svezia

Brutta battuta d'arresto per l’Italia Under 21 nella corsa per la qualificazione all’Europeo di categoria. La squadra di Paolo Nicolato è infatti uscita sconfitta dalla sfida contro la Svezia in trasferta: un 3-0 firmato da Almqvist (doppietta) ed Henriksson che complica il cammino degli azzurrini che ora si trovano a -3 dall’Irlanda capolista, che ha una gara in più, e deve guardarsi le spalle dall’Islanda che ora dista appena un punto. Si tratta della prima sconfitta per la squadra azzurra in questo cammino. Un solo tempo per Riccardo Sottil, sostituito all'intervallo, mentre Patrick Cutrone è rimasto in campo per tutta la partita.