ITALIA U20, Corradi convoca i viola Comuzzo e Harder

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ottobre di impegni per l’Italia U20. La formazione azzurra, guidata in panchina dal commissario tecnico Bernardo Corradi, sarà impegnata in due partite valide per l’Elite League. Due test decisamente impegnativi per la squadra di Corradi, in campo contro Inghilterra e Portogallo.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia U20 come riportato sul sito della Figc:

Portieri: Federico Magro (Verona), Lorenzo Torriani (Milan);

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Matteo Cocchi (Inter), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Verona), Riyad Idrissi (Modena), Raphael Kofler (Südtirol);

Centrocampisti: Thomas Berenbruch (Inter), Matteo Cichella (Frosinone), Luca Di Maggio (Frosinone), Jonas Harder (Fiorentina), Alberto Manzoni (Atalanta), Lorenzo Menegazzo (Bologna), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Tommaso Ebone (Bologna), Ismael Konaté (Empoli), Simone Pafundi (Losanna), Dominic Vavassori (Atalanta).