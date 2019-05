ITALIA U20, Con il Giappone è 0-0. Gori e Ranieri...

Si è conclusa qualche minuto fa l'ultima partita valevole per il girone di qualificazione del Mondiale Under-20, in cui l'Italia, che aveva però già strappato il pass per i quarti di finale della competizione, è stata fermata sullo 0-0 dal Giappone. I nipponici hanno anche rischiato di vincerla, ma hanno sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo. Quasi tutta la partita in campo per Gabriele Gori, attaccante il cui cartellino è di proprietà della Fiorentina, rimpiazzato da Pinamonti nell'ultimo minuto del tempo regolamentare. Solo panchina per l'altro viola, il difensore Luca Ranieri, tenuto a riposo dal ct Nicolato in vista dei futuri impegni.