ITALIA U16, Due viola provvidenziali contro l'Austria

Buona la prima amichevole dell'Italia Under 16 contro l'Austria giocata oggi a Coverciano (la seconda si giocherà giovedì alle 11) durante la quale hanno giocato entrambi i viola convocati, dal 1' minuto il portierino Vannucchi (nella foto) e dal 46' Maiorana, che ha guadagnato il rigore che ha portato al momentaneo pari azzurro nel finale di gara.

L'Austria era infatti passata in vantaggio già al 25' del primo tempo, con Vannucchi incolpevole sul gol di Fidjeu-Tazemeta che dai venti metri tira sul palo coperto dalla barriera. Il portierino viola nei primi 45' minuti si oppone anzi a due possibili gol degli austriaci. Nella ripresa i cambi sono decisivi ma l'Italia di Zoratto recupera solo grazie a due rigori finali, trasformati al 42' da Ciardi (penalty guadagnato appunto dal viola Maiorana) e nel recupero da Orlandi (rigore conquistato dallo stesso giocatore dell'Empoli).

"Giovedì, nella seconda sfida, daremo spazio a tutti. Oggi abbiamo provato un giocatore nuovo come Mancuso, così come anche Camarda, che fa parte della Nazionale Under 15, è sceso con noi in campo dal primo minuto. Entrambi hanno risposto molto bene. Questo è il nostro obiettivo: provare più giocatori per ampliare le rose, per avere più calciatori qualitativi nel futuro” è il commento del selezionatore Daniele Zoratto.

Italia-Austria 2-1

ITALIA: Vannucchi, Colombo, Vezzosi, Garofalo, Cama, Olivieri (22’st Mancuso), Gariani (29’pt Di Nunzio), Perin, Ciardi, Mazzetti (1’st Maiorana), Camarda (22’st Orlandi). A disp.: Nunziante, Cappelletti, Eyeh Khallouki, Maggiore, Arduini, Plicco. All.: Zoratto

AUSTRIA: Fellner, Roka, Schony (1’st Pfluger), Zabransky, Schandl, Riegel (28’st Tesneli), Adejenughure (1’st Suschitz), Silber (19’st Dalpiaz), Spalt, Fidjeu-Tazemeta (19’st Aleksa), Zangerl (28’st Ilk). A disp.: Ivanschitz, Hangl, Gruber, Stohr, Freund, Kurz, Schillinger. All.: Scherb

ARBITRO: Gallorini. Assistenti: Fiorucci e Fiordi. IV Ufficiale: Niccolai

RETI: 25’pt Fidjeu-Tazemeta, 42’st Ciardi su rig., 46’st Orlandi su rig.

NOTE – Ammoniti: Garofalo, Vannucchi, Scahndl. Tempo di recupero: 2’pt, 5’st.