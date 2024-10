ITALIA-ISRAELE, A Udine finisce 4-1 per gli azzurri

FirenzeViola.it

In un contesto ai limiti del surreale, nel bel mezzo di una Udine blindata da stamani, l'Italia vince e convince, imponendosi per 4-1 su Israele. Lo fa col risultato e col gioco, che i ragazzi di Spalletti sfoderano sin dalle prime battute del match contro Israele. Nel primo tempo il grande protagonista è Mateo Retegui: l'attaccante dell'Atalanta prima spreca davanti a Glazer, poi trasforma con precisione chirurgica un rigore conquistato da Tonali per un pestone subito. La ripresa comincia con il raddoppio di Di Lorenzo, di testa, su una punizione battuta da Raspadori.

A movimentare una gara a senso unico la rete, direttamente da calcio d'angolo, di Abu Fani, convalidata nonostante le proteste di Vicario che lamentava una carica sul portiere in occasione del gol olimpico. Al 72' ci pensa però Frattesi, che conclude un'azione tutta interista con un piattone all'angolino dopo il cross al bacio di Dimarco, a ristabilire le distanze: al 77' poi il punto esclamativo, fissato da Di Lorenzo (doppietta per lui) su cross basso del neo-entrato Udogie. Nel finale spazio anche per il debutto di Daniel Maldini e del beniamino di casa, attaccante dell'Udinese, Lorenzo Lucca.